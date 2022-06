Oekraïense band uit Kiev treedt op in Moscou (Ledeberg). “Als we hen kunnen steunen, dan graag!”

Het Gents Kunstenoverleg komt tweejaarlijks samen. Sioen is één van de grote trekkers van dat initiatief, dat eind juni plaatsvindt. “We kozen voor de Flesjesfabriek in Ledeberg, als locatie", zegt hij. “Viavia kregen we te horen dat AC/She-C uit Oekraïne in Gent verblijft, of toch 4 van de 5 bandleden. Om hen een hart onder de riem te steken, hebben we hen geboekt. Zij komen optreden, een band uit Kiev zal dus in Moscou spelen.”

Maar er is meer, uiteraard. Het Gents Kunstenoverleg is een creatieve broeihaard voor alles en iedereen die bijdraagt tot de artistieke verbeelding in Gent. “Dit keer gaan we voor een combinatie van formeel terrassen en informeel danse” zeg Sieon. “Zoals steeds maken we plaats voor jouw vragen en ‘pitches’, maar we zien deze avond ook als een eerste samenkomst post-covid om gezellig te keuvelen en uitgebreid te feesten. Tijdens deze samenkomst van Gents Kunstenoverleg zal één van de werktafels ook in teken staan van Oekraïense artiesten in Gent. We gaan kijken wat we voor hen kunnen doen, hoe we hen kunnen ondersteunen.