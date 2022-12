Oefenen voor de feestdagen: geen koppen lopen op de eerste koopzondag, maar wel gezellig druk

Gent De BurgeRmees­ter van Gent: Jilles D’Hulster opent binnenkort een zesde Jilles Beer & Bur­gers-burgerres­tau­rant. “En daarna kijk ik over de grenzen, want Belgisch bier doet het daar beter dan hier”

Zijn carrière startte hij als decorbouwer bij de opera van Gent, maar Gentenaar Jilles D’Hulster stapte in 2010 over naar de horeca. “Ik had overal in het buitenland ‘fast casual’ restaurants gezien, dat hadden we hier toen nog niet. Eén burgerrestaurant aan de Tentoonstellingslaan werden er intussen 5 met binnenkort zelfs een Zesde. Het verhaal van een ‘rostekop’ uit Drongen die vooral zijn buikgevoel volgt.

