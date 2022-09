OdeGand wijkt uit naar 't Kuipke, handelaar boos over nutteloze tribune voor haar deur: “Ik verkoop nog geen tiende van anders”

GentLien Van Wemmel kreeg deze week een wel heel onaangename verrassing te verwerken. Haar winkeltje ‘Het Cooremetershuys’ op de Graslei is door een stelling zo goed als onbereikbaar geworden. Die stelling voor OdeGand zal bovendien niet eens gebruikt worden. Want het festival besloot last minute om de avondvoorstellingen te verhuizen naar 't Kuipke, omwille van de weersvoorspellingen.

OdeGand, dat is altijd een topdag in Gent. Een massa volk zakt dan af naar de Arteveldestad om er te genieten van allerlei concerten, sommigen in combinatie met boottochtjes. Het is dit jaar de 20ste keer dat OdeGand plaatsvindt, en voor deze jubileumeditie werd beslist om niet één, maar twee grootse gratis avondvoorstellingen te organiseren aan de Gras- en Korenlei. Alleen werd nu - omwille van de weersvoorspellingen - beslist om die voorstellingen te verhuizen naar 't Kuipke. De kans dat het hele spektakel zou uitregenen, was te groot.

't Kuipke

Geen muzikaal spektakel op het water dit jaar, maar twee overdekte avonden vol zinderende muziek, betoverende performances én muzikaal vuurwerk”, belooft de organisatie. “Meer nog, er zal zelfs écht vuurwerk te zien zijn in ‘t Kuipke, in combinatie met een heuse lichtshow. Veerle Simoens, directeur van Gent Festival van Vlaanderen, verwoordt het zo: “We hebben snel maar weloverwogen de knoop doorgehakt om dit jaar te kiezen voor een indoor scenario. Het risico om met een compleet uitgeregende editie te worden geconfronteerd, willen we niet lopen. Organisatorisch hebben we gelukkig de ervaring in huis om alles in goede banen te leiden en op tijd klaar te zijn om van deze verjaardagseditie een onvergetelijk spektakel te maken.”

Volledig scherm Het Cooremetershuys op de Graslei staat verstopt achter de stelling voor Odegand © Wannes Nimmegeers

Quote Mijn winkel is niet alleen niet meer zichtbaar, het is ook zo goed als onmogelijk om hier binnen te raken. Je moet letterlijk over de buizen klimmen Lien Van Wemmel van Het Cooremetershuys

Dat maakt het dubbel zuur voor Lien Van Wemmel. Zij kreeg totaal onverwacht een stelling voor haar winkeltje. In Het Cooremetershuys zijn handtassen en juwelen te vinden. “Woensdag belde mijn winkelbediende dat er een stelling voor de deur werd gebouwd”, vertelt Lien aangedaan. “Vandaag staat er een hele tribune voor mijn deur. Mijn winkel is niet alleen niet meer zichtbaar, het is ook zo goed als onmogelijk om hier binnen te raken. Je moet letterlijk over de buizen klimmen. En ik werd niet eens verwittigd. Gisteren verkocht ik nog geen tiende van wat ik anders verkoop. In deze tijd van crisis kan ik mij dit echt niet permitteren. En nu blijkt die tribune hier ook nog eens voor niks te staan, want het avondspektakel hier gaat niet eens door.”

Deur vrij

Bij het Festival zeggen ze dat alle omwonenden wel degelijk briefjes in de bus kregen, en dus verwittigd waren. “Het festival brengt heel veel voordelen met zich mee, maar helaas ook enkele nadelen”, klinkt het. Waarna de organisatie richting Cooremetershuys trok om met Lien Van Wemmel te praten. “Het was een constructief gesprek, we hopen naar volgend jaar toe goed samen te werken", zegt Festival-woordvoerder Sarah Vermeulen. “Er zijn meteen enkele ingrepen gedaan om de deur van de winkel vrij te maken, we breken zo snel mogelijk de rest van de stelling af, zodat ook de gevel weer vrij zal zijn.”

De muzikale optredens op zaterdagnamiddag gaan, voor alle duidelijkheid, wel gewoon door zoals gepland, net als de boottochtjes. Enkel de avondspektakels vrijdag en zaterdag verhuizen naar 't Kuipke. Het spektakel vrijdagavond heeft plaats van 20.30 tot 22.00 uur, het slotspektakel op zaterdagavond start ook om 20.30 uur. Beide avonden zijn gratis toegankelijk, wie aanwezig wil zijn op de slotavond moet wel vooraf een voucher afhalen op het Sint-Baafsplein.

