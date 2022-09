OdeGand verhuist avondspektakels naar 't Kuipke, boottochtjes gaan wel gewoon door

Gent Struikel­steen voor Gabriël Porton, grootoom van gemeente­raads­lid Anne Schiette­kat­te. “Gemarteld, maar nooit een woord gelost”

Er duiken er steeds meer op in de stad: stolpersteine of struikelsteentjes. Die gedenken Gentse Joden die vermoord werden in de Tweede Wereldoorlog, maar ook Gentenaars die in het verzet zaten en dat met hun leven bekochten. Eén daarvan is Gabriël Porton, en hij kreeg nu zijn steentje aan de Muinkkaai 62.

13 september