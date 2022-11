Obus met 15 kilo springstof stuurt treinverkeer (even) in de war: “Bij zo’n bom is ontploffing nooit uit te sluiten”

GENT HOGENT start eerste opleiding artifi­ciële intelligen­tie: “Eigenlijk nodig in alle richtingen”

Artificiële intelligentie (AI) of de zelflerende machine: het is hét buzzword van de laatste jaren. In zowat alle sectoren wordt het gebruikt, maar HOGENT komt nu ook met een opleiding. Het postgraduaat gaat van start in januari.

6 november