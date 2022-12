NUÏ wint wedstrijd Zebrastraat en sluit intiem winterfestival af

Gent Uitslaande woning­brand in Miljoenen­kwar­tier: “Op het moment van de brand was er niemand aanwezig”

Op de Kortrijksesteenweg in Gent is dinsdagnamiddag brand uitgebroken in een woning. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak. Voorlopig is er geen sprake van gewonden. De rijbaan werd wel in beide richtingen afgesloten. Ook het tramverkeer ondervindt hinder.

17:18