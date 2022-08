Nu te koop: 3D-kaart van Gentse binnenstad. “Elk gebouw, elk huis, elk plein staat erop”

Gent Anica (24) opent LG­BTQ-vriende­lijk kapsalon met genderloze prijslijst: “Je betaalt per uur”

Verschillende prijzen voor vrouwen en mannen, dat is niet meer van deze tijd volgens Anica Verloo (24). Daarom heeft ze een nieuw kapsalon geopend – in Alice in Wonderland-thema – waar je per uur betaalt, ongeacht je geslacht. Een safe space voor homoseksuele, lesbische, transseksuele, non-binaire en andere mensen uit de LGBTQ-gemeenschap.

