Nu ook Toegepaste Psychologie op Arteveldehogeschool: “Veel vraag naar psychologische consulenten”

Het gaat niet goed met het psychisch welbevinden van de Belgen. Zo worden één op drie persoonlijk geconfronteerd met psychische stoornissen in zijn of haar leven. Nog meer mensen krijgen er onrechtstreeks mee te maken, bijvoorbeeld omdat ze partner, vriend, familielid of collega zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid. Bijna een derde van het ziekteverzuim in Vlaanderen is te wijten aan psychische problemen. In maart 2022 had ongeveer één op de vier mensen een angststoornis en/of een depressieve stoornis. Op basis van een open bevraging concludeerde de Vlaamse jeugdraad dat gemiddeld 31,4% van de jongeren tussen 14 en 25 jaar niet goed in zijn vel zit.