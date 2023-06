Nu ook personeel dat vlakbij woont niet meer welkom met auto: zó wil UZ Gent parkeerprobleem aanpakken

Het UZ zit in een stevige verbouwing, waarbij verschillende gebouwen op de campus achtereenvolgens gesloopt en vervangen worden. Ook de centrale parkeertoren zal in dat plan vervangen worden. Broodnodig is het dus om in te grijpen op de parkeerdruk op de parking, want vandaag raken patiënten vaak heel moeilijk hun auto kwijt. Het gaat zo ver dat wie een doktersafspraak heeft in het UZ en met de wagen komt, vooraf een brief krijgt met de vraag minstens een half uur extra te rekenen om plaats te vinden.