Nu ook 400 groene deelfietsen in Gent: ritje kost 22 eurocent per minuut

Brusselse politie voert huiszoekin­gen uit in Gent in onderzoek naar autodief­stal­len en vindt onver­wachts 5 ton cocaïne

De Brusselse politie is maandagochtend met zwaarbewapende agenten binnengevallen op verschillende plaatsen in Gent. Bij een van deze huiszoekingen troffen de agenten toevallig vijf ton cocaïne aan. Dat is de grootste cocaïnevondst ooit in Gent, zo meldt Het Nieuwsblad.