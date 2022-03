Nu de krakers weg zijn, heeft Caermersklooster nieuwe tijdelijke functie: “Een ontmoetingsplek voor jongeren”

GENTDe kogel is door de kerk: het Caermersklooster, het Pand, krijgt een nieuwe invulling. Het komend jaar zullen de vzw’s Stappen en Lejo de gelijkvloerse verdieping van het historische gebouw gebruiken. Er komt een jongerenwerking. “We zijn niet laagdrempelig, we hebben zelfs geen drempel”.

Wat moet er gebeuren met het Pand, één van de paviljoenen in het oude Caermersklooster waar tot voor kort sociale woningen ondergebracht werden. Drie kraakpogingen in de loop van 2021 tonen aan hoe heet het hangijzer is dat boven het klooster hangt. Nu is er beslist dat vzw’s Stappen en Lejo, die de brug maken met jongeren op het randje van de volwassenheid, er een jaar onderdak zullen vinden.

In beweging

Zo wordt het Caermersklooster, in de schaduw van de bomen op het binnenpleintje, een kruispunt- en ontmoetingsplek. Er moet vooral een dagbesteding komen voor jongeren die op een moeilijk moment zitten. “Velen van hen geraken zelfs niet uit bed, wij bieden hen een plaats om aanwezig te zijn”. Dat is dan ook de enige stelregel: je arriveert en je zegt wat je wil doen, zelfs als dat niets is. “Door die zachte aanwezigheid krijgen we negentig procent van de jongeren opnieuw in beweging en dat is de bedoeling”, zegt projectwerker Stijn de Meulenaere.

Superlaagdrempelig dus, dat is de stelregel. “We beginnen in een kring rond het vuur en laten jongeren zelf bepalen wat ze willen doen. Dan gaan we daarmee aan de slag. Druk werkt niet, dat voelt te veel als hulpverlening”, aldus de Meulenaere. “Er is wel telkens iemand aanwezig om hen de juiste richting te wijzen en om signalen op te vangen van ernstigere problemen”. Cruciaal in de werking is de input van de buurt. “Of het nu gaat om een koffietje drinken, afwassen in het lokale café of iets op poten zetten rond houtsnijwerk, zingen of schilderen, iedereen is welkom zolang ze actief onze jongeren betrekken. Daar is hier ruimte voor.”

Deur open

De werking gaat al meteen van start. Je kan er terecht op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 16 uur. “Er is voldoende aanbod na school, maar het gaat er net om om diegenen die moeite hebben met hun dag invullen, opnieuw in gang te steken. De deur staat letterlijk open, na een jaar kijken we of we dezelfde deur mogen open houden.”