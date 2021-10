Nu al verkiezingskoorts in Gent: Open Vld wil stadslijst met Conner Rousseau, Groen geeft kartel nog niet op. Socialisten krijgen sleutelrol

Gent Hoe een Gentse priester in 1721 van Gent naar Indië reisde. “Van walvisteke­ning tot schildpad­den­re­cept, alles schreef hij op”

22 oktober Een 300 jaar oud dagboek is de aanleiding tot en de rode draad door een nieuwe tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij. Niet zomaar een tentoonstelling, het verhaal van de Gentse priester Michaël de Febure, die nooit van onder de Gentse torens was geraakt maar op zijn 58ste werd meegestuurd op een anderhalf jaar durende bootreis naar India. De Febure’s verhaal wordt levendig uitgebeeld in de abdij, waar de refter zelfs is omgebouwd tot een heus schip.