Nu al verkiezingskoorts in Gent: Open Vld en Groen praten afzonderlijk met Conner Rousseau om een stadslijst te vormen

Gent Buffalosup­por­ter (46) riskeert maand cel voor bezit van boksbeugel bij aanvang van wedstrijd

22 oktober Een 46-jarige supporter van AA Gent is verwikkeld in twee rechtszaken rond verboden wapenbezit. Bij het binnengaan van de Ghelamco Arena bleek hij in januari 2020 een boksbeugel op zak te hebben. Enkele maanden later had hij tijdens een politiecontrole een verboden knipmes bij zich. Hij riskeert een maand cel.