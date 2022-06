Nu al kandidaat voor foto van het jaar? Belfort en Sint-Baafskathedraal ‘versmelten’ op langste dag van het jaar

Gent BINNENKIJ­KEN. Paters zetten klooster en bijzondere tuin uitzonder­lijk open voor publiek: “Een oase van rust in de stad”

Op Erfgoeddagen kon je er al eens binnenkijken, maar komend weekend laten de Karmelieten in de Burgstraat nog meer zien van hun prachtige klooster. Zo zal je de oude slaapcellen en de prachtige bibliotheek kunnen bewonderen, of verdwalen in de grote tuin. Wij kregen alvast een voorsmaakje.

23 juni