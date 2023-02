Nostalgie op wielen voor het goede doel: “Mensen met een handicap helpen om opnieuw te sporten, tijdens de Ronde van Vlaanderen”

Zet je koersklep op, klik (mentaal) in de pedalen en oefen maar op je evenwicht want op 2 april gaat in het theatercentrum van Ledeberg een wel erg bijzondere benefiet door. De Retro Koers op Rollen zamelt geld in voor ‘To Walk Again’, de vereniging van (para)triatleet Marc Herremans.

Koersen en koersen is twee, voor de doorzetters die ook thuis willen trainen zijn de rollen nooit veraf. Trainen op zo’n vaststaande fiets lijkt voor de leek misschien eenvoudig, maar de combinatie van je evenwicht houden, een stabiele arm-en-schouderhouding en de juiste weerstand is niet evident. Koersen op rollen is daarbovenop ook nog eens een oer- en oervlaamse traditie.

Daar speelt UGent-student Ian Hosten met zijn team op in. De studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen moeten voor het vak Sport Event Management namelijk een evenement op poten zetten. Zij lieten zich inspireren door Marc Herremans, de triatleet die uiteindelijk in een rolstoel terechtkwam maar opnieuw hoge toppen scheerde in zijn sport.

“Met als themawoorden Vlaams en retro kwamen we al snel uit bij retrokoersen op rollen", zegt Ian. “Daarom hopen we dat een 200-tal wielerliefhebbers een plekje op de fiets inneemt op 2 april in het Theatercentrum in Ledeberg. Deelnemers (15 euro p.p.) én toeschouwers (2 euro p.p.) tegelijk naar de Ronde kunnen kijken. Dress to impress want het thema retro blijft de hele middag hangen.

Het evenement gaat door op 2 april in Theaterzaal Ledeberg.

Inschrijven voor een rondje op de rollen kan in teams van 4, op deze link.

