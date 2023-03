North Sea Port haalt Europees milieucertificaat binnen: “Streven naar beter milieu vraagt veel aandacht”

North Sea Port is nog steeds de eerste grensoverschrijdende haven die het Europese milieulabel, het ‘PERS-certificaat’, behaalt. “Zo’n milieubeheersysteem opzetten over een landsgrens heen, tussen Nederland en België, is geen sinecure”, zegt Daan Schalck, CEO van North Sea Port. “Maar we zijn fier dat we het certificaat voor de tweede maal in de trofeeënkast kunnen zetten.”