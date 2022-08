Nooit te jong om te ondernemen: 13-jarige Marit uit Gent is eigen webshop gestart voor tieners

“Ik ga heel graag shoppen, maar het is niet altijd gemakkelijk om kleren te vinden voor mijn leeftijd”, begint de ondernemingsgezinde Marit. “Als ik in de kinderafdeling zoek, zijn de kleren vaak te klein of te jong. Bij de vrouwen zijn de kleren veelal te groot of te oud. Ik zit ergens tussenin waardoor ik niet overal terecht kan.” Het is een probleem waar veel tieners (en hun ouders) mee worstelen. Dus komt Marit zelf met een oplossing: een eigen webshop. Ook al is ze amper 13 jaar.

Over een naam moest ze niet lang nadenken. Marit haar ouders noemen haar ‘Millie Muis’, zodus werd de webshop ‘Miss Millie’ gedoopt. Meisjes tussen de 10 en 16 jaar kunnen er terecht voor hippe, coole kleren en juwelen, van duurzame merken die Marit zorgvuldig heeft uitgekozen. “We zijn momenteel ook bezig met een eigen collectie te ontwerpen”, zegt de Gentse trots. “We hopen die volgend jaar te lanceren. Ook hier is duurzaamheid belangrijk. Het is niet de bedoeling dat kinderhanden de kleren maken.”

Volledig scherm Mama Annelies en de 13-jarige Marit die haar eigen webshop is gestart. © Jill Dhondt

Steun van het hele gezin

Op de webshop vind je ook enkele handgemaakte juwelen en een ‘blauw hoekje’ met allerlei blauwe kleren. Aangezien Marit een blauw uniform moet dragen op school. “Dat is ook niet altijd makkelijk te vinden, vandaar het duwtje in de rug”, legt mama Annelies uit die Marit ondersteunt waar nodig, net zoals broer Viktor en pluspapa Yves. De vennootschap staat op naam van Annelies, die ook de blog voor ouders schrijft die aan de webshop hangt.

Haar partner Yves maakte de website aan en allemaal samen helpen ze met de verwerking van de bestellingen. “Maar Marit is de drijvende kracht achter de webshop”, verduidelijkt Annelies. “Zij kiest de spullen die erop verschijnen. Soms denk ik ‘dat gaan we niet doen’ maar Marit heeft het laatste woord. ‘Dat is in, mama’, zegt ze dan overtuigd.”

Jong maar ambitieus

Marit is jong maar gedreven. Haar plan is om de webshop verder uit te breiden zodat ook tienerjongens hier terecht kunnen. Ze wil er ook spullen voor de badkamer, de slaapkamer en school aan toevoegen zodat het meer een online concept store wordt. “Voor baby’s, kinderen en volwassen vind je dat al vaak, maar voor tieners bestaat dat amper”, licht mama Annelies toe. “We denken er ook over na om een pop-up op poten te zetten, zodra de eigen collectie er is.”

Over een maand begint het nieuwe schooljaar, maar Marit en haar team voorzien geen problemen. De motivatie druipt ervan af. “Ze kon niet wachten om haar webshop te beginnen”, zegt haar mama nog. “Ze droomt hier al zo lang van.”

Interesse? Neem dan zeker eens een kijkje op de webshop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.