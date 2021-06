Nooit eerder was Kinepolis gesloten: “Alle voeding weggeschonken, nu alles afstoffen en weer opvullen”

Gent De Kijk van Kurt: “We zijn er bijna, mevrouw de schepen”

6:30 Spreekt u Arabisch, Farsi, Ghanees en/of Turks? Ik ook niet. Een hoop jongelui in onze stad wel. Zij zijn bovenop het Nederlands en het op school aangeleerde Engels en een mondje Frans één van bovengenoemde talen machtig omdat zij die thuis spreken. Enkele van die jeugdige polyglotten kregen onlangs van schepen Decruynaere een taalhulp-diploma overhandigd en zullen als vrijwilliger ingezet worden tijdens onder meer oudercontacten. Waar tot voor kort leerkrachten uitsluitend gewapend met goede wil en handgebaren Afrikaanse en Aziatische ouders probeerden uit te leggen hoe hun spruit het doet op school en welke studiekeuze aangewezen lijkt, komt er nu een gediplomeerde jonge tolk om dat werk een stuk vlotter te doen verlopen. Op zich is dat een goede evolutie, al is het te hopen dat de schepen de lijn nu ook helemaal doortrekt. Mocht de stad – of welke overheid dan ook – deze gedreven jongeren naast hun vrijwillige vertaalwerk ook inzetten om die ouders de taal van hun nieuwe thuisland aan te leren, dan ligt de weg naar de volledige integratie helemaal open. Wie de taal machtig is, komt in aanmerking voor een betere job, toch? Schepen Elke zette in het recente verleden nog helemaal in op de thuistaal van de Gentse allochtone jeugd. Zij pleitte er onder meer voor om leraren Turks uit Turkije te halen en Gentse klaslokalen te verhuren voor die lessen. De oppositiepartijen konden daar destijds niet mee lachen, en of het de integratie ten goede is gekomen, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt me op zijn minst even nuttig om die klaslokalen gratis ter beschikking te stellen voor lessen Nederlands en die pas gediplomeerde taalhulpen met een goed betaalde studentenjob te belonen. Laat deze kans niet schieten, mevrouw de schepen, aan u de keuze of iedereen echt gelijke kansen verdient.