Nooit eerder met zo'n brede glimlach: “Een goeie Gentsche Fieste!”

Opvallend weinig volk op de opening van de Gentse Feesten, want de iemand was de uitnodigingen vergeten versturen. Maar met een halfvolle pacificatiezaal was het nog zo aangenaam. Een glunderende burgemeester Mathias De Clercq kondigde het met veel fierheid aan: “eindelijk weer Gentse Feesten, het grootste volksfeest van de wereld!” Met een dankwoord voor wie gewerkt heeft in de coronaperiode en de belofte dat hij dit keer beter zal dansen op Bal 1900, kondigde hij de nagelnieuwe Feestenburgemeester aan: Bram Van Braeckevelt, schepen van toerisme, Ivago en Feesten. “Hij doet dat wel goed. Hij lokt volk, organiseert een feest én zorgt voor de opkuis." Waarop Van Braeckevelt: “Ja, wat doen al die andere schepenen eigenlijk?” De burgemeester sneerde nog: “uw witte schoentjes zou je beter thuislaten, en zie maar dat we u niet betrappen met een hamburger in uw handen." Maar Van Braeckevelt was vooral blij en trots. “De eerste keer een groene, en de jongste ooit, hoe cool is dat.” Samen wensten ze iedereen een Goeie, Gentsche Fieste. Waarop het feest nu echt mag losbarsten.