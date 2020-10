Noodkreet van Gentse dj over eventsector: “Iemand die zich mentaal slecht voelt, denkt snel dat hem of haar schuld treft. Vreemd, want met fysieke gezondheid doen we dat niet”

Jef is de podcast ‘Onbespreekbaar’ gestart die de mentale gezondheid in dit coronajaar bespreekbaar wil maken. “We praten te weinig met elkaar, en het is vooral mijn bedoeling dat aan te kaarten. Mensen uit de event- en entertainmentsector zijn de sterkste mensen die ik ken. Toch krijgen we de jongste tijd vaak te horen dat we egoïsten zijn. ik vond het gevaarlijk dat we geen stem kregen, en het doet me plezier dat er nu veel steun komt.”

“Mijn boodschap is een vraag: hoe kunnen we voorkomen dat mensen hun mentale welzijn zo ver slecht wordt dat ze uit het leven stappen? We moeten spreken met elkaar, écht spreken. Mensen doen dat vaak niet omdat ze denken dat zich slecht voelen een teken van zwakte is, dat erover praten hen zwak zal doen overkomen.”

Terwijl vriendschappen en connecties net groeien door het delen van elkaars leed, door onze kwetsbaarheid aan elkaar te tonen. “Niet alleen vriendschappen”, zegt Jef. “Ook creativiteit kan niet bestaan zonder kwetsbaarheid. Iemand die zich mentaal niet goed voelt, denkt al gauw dat hem of haar schuld treft. Vreemd, want met fysieke gezondheid doen we dat niet. Ik denk nu aan wat ik het voorbije weekend op een begrafenis hoorde zeggen: ‘Ik weet nog dat je op mijn deur kwam kloppen toen je klein was en bang was. Waarom ben je nu niet op mijn deur komen kloppen?’, vroeg de zus van een kennis die zich van het leven had beroofd. En het zijn vooral mannen, 74 % van de zelfdodingen zijn mannen. De luisteraars van onze podcast ‘onbespreekbaar’? Nog geen 15 procent mannen. Waarom doe ik graag events, waarom dj ik graag? Omdat het een manier is om mensen samen te brengen. Ook mentaal welzijn zou dat moeten doen, maar daarvoor moet het eerst veel bespreekbaarder worden.”

“Leukigheidscultuur”

“Zelf heb ik enkele keren dicht bij zelfdoding gestaan. Het was nooit het betoog van iemand die de zin van het leven uitlegde dat me heeft geholpen. Wel de reikende hand van iemand uit mijn omgeving. Niet noodzakelijk een psycholoog, maar een broer, moeder, collega, leerkracht. Die kan je er uit trekken.”

Social media hebben het potentieel mensen te verbinden, maar helpen volgens Jef niet echt. “Ze hebben een negatief effect: sociale media hebben ons in een leukigheidscultuur doen belanden. Alles moet likeable zijn. Terwijl velen onder ons het gevoel hebben: niemand kan zo verdrietig zijn als ik. Omdat we onze binnenkant vergelijken met de buitenkant van anderen. Dat zorgt ervoor dat we onthecht raken en niet durven praten over onze zogenaamde zwaktes. Durf te zeggen dat je je slecht voelt, luister naar iemand die dat zegt, erken dat en zeg: ‘Ook ik voel me niet alle dagen top, soms voel ik me net zoals jij nu’. Toon je kwetsbaarheid en herken en erken andermans kwetsbaarheid.”

Mensen verbinden, dat is Jefs passie. “Ik hoor al jarenlang ‘zou je niet beter een echte job zoeken?’ Wel, nee, ik wil dit blijven doen: events organiseren, dj’en. Over dertig jaar wil ik nergens spijt van hebben, ook niet van de situatie met corona nu. Had je me tien jaar geleden gezegd dat er maandenlang geen werk zou zijn, dan nog was ik dj gebleven. Al kap je mijn been af: ik wil mensen bij elkaar brengen.” Inmiddels timmert hij al dertien jaar aan de weg met passages op onder meer Pukkelpop 2019.

De 31 mensen uit Jefs omgeving die zich de voorbije maanden van het leven beroofden, waren niet allemaal actief in de eventsector. “Maar toch zo’n 25 van hen. Het gaat van een portier van een club over horecapersoneel tot een rapper, een student die naar mijn feesten kwam, iemand met wie ik in het middelbaar zat, de moeder van een kennis, de oom van een vriend. Toch vooral generatiegenoten. Sinds mijn post op Instagram kreeg ik al honderden berichten. ‘Mijn vader heeft..., ‘mijn zoon....’. Ik zie haast niets anders en dan weet ik dat we dit probleem zeker niet kunnen overschatten.”

Blijven praten

Kirsten Pauwels, directrice van het Centrum ter preventie van Zelfdoding, reageerde bij Studio Brussel op het bericht van Jef. Ze is het met hem eens: “Wat er nu gebeurt weegt zwaar. De risicofactoren voor zelfdoding, zoals financiële problemen en een gebrek aan sociaal contact, worden versterkt door de coronacrisis.” Volgens haar is het dan ook belangrijk om te blijven praten. “Dat zie ik dagelijks”, aldus Pauwels. “Ik hoop dat we als samenleving beseffen hoe belangrijk het is om hoopvol te blijven, ook al is het moeilijk om perspectief te hebben.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.