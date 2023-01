Noodkreet van de Poezenboot: “In 10 dagen tijd 18 katten binnengekregen, waarvan 3 hoogzwanger”

“Vorige zomer was het opnieuw bijzonder druk op de Poezenboot”, zegt De Grauwe. “Wij sluiten het jaar 2022 af met meer dan 700 opgevangen katten op de Poezenboot. Dat is een drievoud van drie jaar geleden. De Poezenboot bestaat 27 jaar. Al die jaren was het op de Poezenboot altijd druk in de zomer en rustig in de winter. Rond Kerstmis werden vaak de laatste poezen geadopteerd. In januari en februari stonden de meeste kattenverblijven leeg, op een paar rondwandelende blijvertjes na. Kittens waren er nooit in de winter en nooit zagen we bevallende katten rond Nieuwjaar.”