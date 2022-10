“Nooddorp? Wij wachten al maanden.” Gent vindt dat Vlaamse regering dringend knoop moet doorhakken

“Een nooddorp? Wij zijn klaar. Al lang. Er is een terrein in de Eikstraat in Oostakker geselecteerd dat ruim genoeg is om een nooddorp te bouwen waar 600 mensen onderdak kunnen krijgen. We hebben er nood aan ook, wij krijgen elke maand nog 50 nieuwe Oekraïense vluchtelingen binnen. Bovendien verwachten we een steeds grotere uitstroom van het systeem #plekvrij. De Gentenaars hebben massaal gereageerd op de oproep om Oekraïeners in huis te nemen, maar dat kan ook niet blijven duren. Sommigen hebben al maanden logees in huis. Dat is geen structurele oplossing. Dus dat nooddorp? Liever gisteren dan morgen, maar we wachten dus op de beslissing van Vlaanderen.” Wat de wooncontainers betreft, de stad zal die alvast niet overkopen, zoals de minister suggereerde. “Het is niet onze taak om studentenwoningen te voorzien, dat doen private spelers en de onderwijsinstellingen”, zegt De Clercq.