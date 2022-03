Nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op terrein van HOGENT aan Sint-Pietersstation, studenten willen hen begeleiden

Gent Stelend koppel probeert Tommy Hilfiger-win­kel uit te wandelen met flink gevulde dieventas: man (35) krijgt één jaar cel, vrouw straf met uitstel

Een Roemeens koppel is donderdagochtend veroordeeld voor een poging diefstal in de Tommy Hilfiger-winkel aan het Koophandelsplein. Met een goed gevulde dieventas - een tas die gevuld is met aluminiumfolie om het alarmsysteem te omzeilen - probeerden ze de winkel uit te wandelen. Ze konden echter op heterdaad betrapt worden.

14:04