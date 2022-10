Nolht-wablief? Populaire sportwinkel zaait verwarring met omgekeerde naam

Triatlon Amper 23-jarige Amber Rombaut pakt knap zilver op het WK Ironman in Hawaï: “Ik kan het nog niet helemaal vatten”

Ze is amper 23 jaar en laatstejaarsstudente geneeskunde, maar Amber Rombaut is er gisteren toch maar knap in geslaagd in haar leeftijdscategorie het zilver te pakken op het WK Ironman in Hawaï. Een indrukwekkende prestatie van de jongste Belgische triatlete op het WK. Rombaut moest er heel diep voor gaan, maar het was het allemaal waard, vertelde ze overgelukkig na afloop.

7 oktober