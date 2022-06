Nog zeker vijf jaar wachten op herinrichting dodelijke weg door Vinderhoutse Bossen

Natuurpunt en omwonenden vragen een ambitieuze en toekomstgerichte oplossing. Te beginnen met een speel- en natuurstraat in de paas- en zomervakantie van 2023. “We hebben geen bezwaar tegen het afsluiten van de Bosstraat voor een evenement in het weekend of tijdens schoolvakanties”, reageerde Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit, op een vraag hierover van gemeenteraadslid Sara Matthieu (Groen). “We zijn ook voorstander van circulatiemaatregelen, maar daar is uitgebreider studiewerk voor nodig. Het is niet de bedoeling dat we het sluipverkeer van de ene naar de andere weg verleggen. We willen niet nog meer verkeer langs schoolomgevingen.”