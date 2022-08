Nog vier maanden tot Kerst (en meer dan twintig graden buiten), maar Mira en Peter zetten nu al kersthuis op

Het is navigeren tussen de dozen in de living van Mira en Peter in de Groenstraat in Oostakker. “Dit is nog niets”, glunderen ze. “Er staat nog veel meer materiaal op onze zolder, in een garagebox die we hier speciaal voor huren en bij Peter zijn mama thuis. In januari, bij de afbraak, gaan we alles groeperen in ons nieuw tuinhuis. Hopelijk geraakt alles erin.” Mira en Peter lijken zich even zorgen te maken, maar herpakken zich al snel wanneer ze denken aan wat ervoor komt: de gezelligste periode van het jaar.

Drie weken geleden zijn ze begonnen met de opbouw van hun eigen kerstparadijs. Normaal beginnen ze in juli al, maar dat bleek drukker dan verwacht. “We werken altijd van binnen naar buiten”, legt Mira uit. “We starten met de kersbomen uit te zetten en te versieren en hangen dan alle lichtjes op.” Een lastig karwei als het zo warm is zoals de afgelopen weken. “We hebben goed gezweet, ja. Afgelopen week hebben we een paar keer in het zwembad gesprongen om af te koelen. Vorig jaar was dat beter.” Of hoe Mira en Peter een van de weinigen zijn die blij waren met de kwakkelzomer.

Begonnen met wat rendieren

Het koppel is wel al goed getraind: ze versieren hun huis sinds 2008. “Toen we hier net kwamen wonen”, vertelt Peter. “We zijn begonnen met wat rendieren in de tuin met wat lichtjes errond, en dat viel meteen in de smaak bij de buren. Het jaar erna hebben we ook rond de ramen versierd. Elk jaar werd dat uitgebreider en uitgebreider, wat telkens meer en meer kijklustigen opleverde. Sinds een jaar of zes halen we echt alles uit de kast.”

Dit jaar zullen Mira en Peter rond de twintig kerstbomen opzetten: van gewone groene tot fluoroze. Momenteel hangen er al meer dan 20.000 lichtjes uit, maar er komen er nog een 30.000-tal bij. “Dat is enkel voor binnen. In totaal, met buiten bij, gok ik dat we aan 100.000 lichtjes zitten. Hoeveel precies weet ik niet, we tellen ze nooit. We verliezen er elk jaar, maar we kopen er ook altijd bij.” Daarbovenop zetten ze ook rendieren, sneeuwmannen, poezen, notenkrakers, beren, elven, een trein en nog meer figuren uit.

Duizenden bezoekers

Tegen 1 december moet alles af zijn. “Of we de deadline gaan halen? Het moet wel. Vorig jaar is het gelukt, maar we hebben dan ook ’s nachts en in de gietende regen gewerkt. Elk jaar doen we een andere opstelling, zodat het interessant blijf voor de bezoekers.” En dat zijn er heel wat. Vorig jaar kwam er meer dan drieduizend man langs op een maand tijd. Op vrijdag, zaterdag en zondag was het zelfs met aanschuiven.

“Van overal kwamen ze: van West-Vlaanderen, van Limburg, tot Spanje en Amerika toe. Een paar jaar geleden waren we aan de zee toen we plots herkend werden. ‘Dat zijn de mensen van het Oostakkers Kersthuisje’, zei een kindje plots. We beseffen zelf niet goed hoe bekend we zijn, maar we vinden het fantastisch dat we mensen zo gelukkig maken.”

Voor de glimlach

De hamvraag blijft natuurlijk: waarom steken Mira en Peter zoveel tijd en werk in hun kersthuis? Het antwoord begint met: pure nostalgie. “Peter en ik zijn beide heel kerst-minded, altijd al geweest. Als kind waren we verzot op de sfeer, de lichtjes, het stalletje. En dan hebben we elkaar op 20 december leren kennen, wat is de kans? Dit jaar zijn we 20 jaar samen en 10 jaar getrouwd, daarom zijn we bezig met een romantische hoek.”

Maar het kersthuisje is er niet alleen voor henzelf, het is er vooral om andere mensen gelukkig te maken. “Ben je verdrietig? Dan kom je op bezoek en al je zorgen gaan even weg. We krijgen genoeg brieven om dat te bevestigen: ‘ik ben depressief, maar ik ben zo dankbaar dat jullie huisje me een glimlach heeft geschonken.”

Het koppel zamelt elk jaar ook geld in door een bar open te houden. Een klein deel daarvan houden ze zelf, om de drankkosten te dekken, maar al de rest gaat naar Make-A-Wish. Ondanks dat hun uit de hand gelopen hobby hen zoveel geld kost. “Normaal gaan we elk jaar naar een grote beurs in Nederland waar we toch rond de 1.500 euro uitgeven aan kerstversiering. Dit jaar zijn we aan het twijfelen om te gaan omdat alles enorm verduurd is. We houden ons hart al vast voor de energiekosten. Normaal staan de lichtjes de hele dag aan, maar het kan zijn dat we ze dit jaar maar af en toe laten branden. Ze gewoon uitlaten en stoppen met het kersthuis? Geen sprake van. We leven daar een heel jaar naartoe.”

