Nog steeds maaltijden te koop voor La Grande Bouffe. “20 euro voor het goede doel, in ruil voor een lekkere hap”

La Grande Bouffe was vorig jaar helemaal uitverkocht, vandaag is dat nog niet het geval. 4.000 maaltijden waren er voorzien, op verschillende dagen en verschillende locaties af te halen. Die zijn dus nog niet de deur uit. Gentenaars eten enthousiast, maar er kan nog wel een stukje bij. Zo zijn er nog maaltijden beschikbaar voor vandaag - donderdag - bij het NTGent. Ook de komende dagen, tot en met maandag, zijn er nog maaltijden beschikbaar. Dat is heus niet enkel in Gent-centrum. Donderdag is bijvoorbeeld zaal Goedleven in Oostakker een afhaalpunt, of de Bijlokesite. Vrijdag kan je ondermeer in de wijkcentra van de Bloemekeswijk en de Muide terecht, maar ook in Nieuw Gent, zaterdag doet bijvoorbeeld Boer’nBuurthuis in Sint-Amandsberg mee. Voor zondag is er enkel nog eten beschikbaar in de Chinastraat. Daar vindt zondag overigens een - gratis toegankelijk - groots slotevenement plaats, waarop iedereen welkom is. Eten, drank, muziek, animatie, en als slotakkoord de uitslag van de online veiling, die ook volop loopt.