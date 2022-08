Nog steeds knaldrang? Op naar Mariakerke Feest de Zomer Uit.

Het is intussen een jarenlange traditie geworden, daar op het kerkplein van Mariakerke. Wat begon met één dag bubbels en muziek, is intussen een volwaardig tweedaags gebeuren, dat het einde van de zomervakantie inluidt. Nu zaterdag en zondag is het opnieuw van dat. Zaterdag is iedereen welkom tussen 17 en 22 uur, zondag wordt er gefeest van 11 tot 20 uur. Op zaterdag komt de nieuwe groep MeZaMi het plein op stelten zetten, op de Gentse Feesten toonden ze al enkele keren dat ze dat zonder problemen doen. Om 20 uur lossen Dhont & The Hitmen hen af. Zondag schieten The Bumblebeez om 11.45 uur het feest op gang. Om 14 uur spelen de Girls Called Pony een thuismatch op het plein, gevolgd door Boogie Knights om 16.30. DJ Lieven Batjoens mag het feestje afsluiten met een afterparty. Het hele weekend lang is er ook drank en lekkers voorzien op het pleintje, waar het alleen maar gezellig kan worden. De inwoners van Mariakerke en Wondelgem worden dus verwend dit weekend, want op een boogscheut van Mariakerke Feest de Zomer Uit is er ook Woodrock dit weekend.