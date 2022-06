Nog steeds geen lockers op de Gentse Feesten. “Teveel toezicht nodig”

Stephanie D’Hose (Open Vld) wilde weten of er dit jaar eindelijk lockers zouden staan op de Feesten. “Voor uw paraplu, uw sjakosj, uw extra trui of uw regenjas die je helemaal niet nodig hebt, of niet wil meeslepen naar de Vlasmarkt”, stelt ze. Maar de lockers komen er niet. In 2016 wilde toenmalig Feestenschepen Christophe Peeters een proefproject op poten zetten, maar door de terreurdreiging die er toen was, kon dat niet meer. Ook nadien gebeurde er niks meer. Net zoals dus dit jaar.

“Vandaag is het terreurniveau gezakt naar 2, maar het is er dus nog", zegt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Dit betekent dat er nog steeds een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen, met elk hun kostenplaatje, worden genomen. Lockers zouden kunnen geplaatst worden, maar niet op hoofdassen. De politie adviseert ook om deze te plaatsen op zogenaamde ‘natuurlijk beschermde plaatsen’, waar liefst ook cameratoezicht is. Deze plaatsen zijn eerder beperkt in de Gentse Feestenzone, want de meesten zijn al intensief in gebruik. Ook het feit dat de Feesten een open festival zijn, zonder toegang en bijhorende toegangscontrole, maakt het moeilijk. Er dient dus onderzocht te worden onder welke voorwaarden er in de toekomst wel lockers kunnen geplaatst worden. Misschien kunnen in de toekomst organisatoren dat aanbieden binnen hun feestkern.” Ook het voorstel van Manuel Mùgica Gonzalez, om doorzichtige lockers te plaatsen om het veiligheidsaspect te coveren, werd niet weerhouden.