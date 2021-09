Nog niet duidelijk of hij werd aangevallen of is gevallen, maar Dali Van Buynder liep verwondingen niet op tijdens rellen in Overpoort

Gent Wijk Malem boos omdat typische haagjes nu al verdwijnen: “Groen­dienst vindt het te veel onderhouds­werk”

11:58 In de Breendonkstraat in de wijk Malem is de Groendienst bezig alle haagjes van de voortuinen te verwijderen. De straat wordt nochtans pas in het najaar van 2022 heraangelegd. “Wij zitten dus een jaar lang in de modder", klagen de bewoners.