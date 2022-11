Nog mooier dan ervoor: populaire bloemenwinkel verhuisd en uitgebreid met gezellige koffiebar

GentDe populaire bloemenwinkel Blommm is verhuisd en méér dan een bezoekje waard. Hun succesformule – de combinatie van verse bloemen in de zomer, droogbloemen in de winter, workshops en mooie spullen het hele jaar door – is gebleven, maar Blommm is nu ook een koffiehuis. Een plek waar je al je zorgen kan vergeten. “In de zomer gaan we ook een terras uitzetten”, klinkt het.

Paulien Verhaest (41) startte Blommm 5,5 jaar geleden op vanuit een verontwaardiging tegenover de bestaande bloemenmarkt. Van in het begin werkte ze bewust met lokale en biologische bloemen en seizoensgebonden. “Van maart tot eind oktober verkopen we verse bloemen. In de winter, als er buiten niets meer in bloei staat, verkopen we droogbloemen die we de zomer ervoor gedroogd hebben.”

De eerste twee jaar zat Blommm aan de Oude Dokken, erna verhuisde de bloemenwinkel naar de Waaistraat voor 3,5 jaar. “Dat was een heel tof pand en een leuke locatie. We kregen vaak te horen hoe schattig en gezellig ons winkeltje was, maar het was wat té gezellig. De nieuwe winkelruimte is drie keer zo groot.” Blommm is vanaf nu te vinden op de hoek van de Krommewal en de Goudstraat, niet heel ver van de vorige winkel dus.

Er is nu voldoende plek om alles mooi uit te stallen: de bloemen, kransen, bloempotten, vazen, bloemen- en kruidenthee, maar ook de spullen van lokale makers zoals keramiek, chocolade, kaarsen, zeep, zeephouders, honing, juwelen en boeken. “Voordien droogden we bloemen op de zolder, nu hangt ons droogrek aan het plafond van de winkel. Ons atelier waar we workshops geven is ook veel ruimer nu. Het is verbonden met de winkel, wat voor een toffe dynamiek zorgt.”

Koffie sippen in een prachtig kader

De bloemen worden nog altijd elke ochtend geleverd, als ze bloeien op het veld. Je kan nog steeds online bestellen en aan huis laten leveren met de fiets en Paulien en haar team verzorgen ook nog steeds evenementen – van trouwfeesten tot babyborrels. Blommm is dus nog steeds Blommm, maar het is tegelijk veel meer geworden dan het was. Naast een bloemenwinkel is het nu ook een koffiebar. “We maken zelf bloemen- en kruidenthee en we wilden die graag ter plekke schenken. En als je thee zegt, zeg je koffie, en zo waren we vertrokken.”

Of hoe Gent een prachtig koffiehuis rijker is, want er zijn maar weinig plekken in Gent waar je in zo’n prachtig kader koffie of thee kan sippen. “We zien Blommm als een rustplek in de stadsdrukte”, zegt Paulien nog. “Je kan hier terecht om een mooi boeket te kopen, om een workshop te volgen, maar evengoed om de krant te lezen, om je kindjes aan het raam te laten tekenen en om te genieten van een kopje koffie.” Je weet bij deze waar naartoe als je nog eens zorgeloos wil genieten.

Blommm, Krommewal 1, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 18 uur.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.