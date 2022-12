Nog meer kerstsfeer in Gent dankzij nieuwe, metershoge muurschildering

Gent Oppositie snoeihard voor de begroting: “De beloften liggen in scherven op de grond en er zijn geen archeolo­gen meer om ze op te rapen”

Tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen maandag werd urenlang gedebatteerd over de begroting. De oppositie was daarin snoeihard. De wijkbudgetten moesten het ontgelden, de prijzen van de rusthuizen, het gebrek aan een duidelijk plan voor de investeringen en vooral het ‘afschaffen’ van de dienst Stadsarcheologie. Vooral Tom De Meester van PVDA was in zijn element: “Er zijn precies twee Filip Watteeuws. En ik vond één al meer dan genoeg.”

