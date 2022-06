Nog even geduld: nieuwe Spanjeveerbrug ten vroegste eind 2023 klaar

De Spanjeveerbrug over de Moervaart is 70 meter lang, één rijvak breed, en het is een houten constructie op 4 pijlers. De brug heeft z'n beste tijd gehad en wordt vervangen door een betonnen exemplaar. Stijn De Roo (CD&V) informeerde naar de timing van de werken. “De ontwerpstudie is afgerond en de aanbesteding van de werken is doorgegaan”, meldt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld). “Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd waaraan een openbaar onderzoek is gekoppeld. De omgevingsvergunningsaanvraag wordt nog voor de zomervakantie ingediend. Als die vergunning er is, starten de werken aan de toegangswegen naar de oevers stroomopwaarts. Als dat klaar is, starten de eigenlijke werken aan de Spanjeveerbrug.” Concreet: de uitvoering op het terrein start eind 2022 met de werken aan de toegangswegen, en die veroorzaken geen hinder. De brug zelf wordt begin 2023 afgesloten, en er komt een veer voor voetgangers en fietsers.