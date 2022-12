Nog enkele tickets beschikbaar voor Gentse kerstconcerten in Sint-Pieterskerk: “Géén typisch repertoire”

Gent Coco de Kanarie waarschuwt voorbijgan­gers voor CO-vergifti­ging in Gent: “Verkoop van petroleum­ka­chels enorm gestegen door hoge energie­prij­zen”

Wandelde je vrijdag door de Veldstraat in Gent? Dan is de kans groot dat je werd aangesproken door Coco de kanarie. Samen met enkele gezondheidsgidsen en schepen Rudy Coddens waarschuwde die voorbijgangers voor CO-vergiftiging. Door de torenhoge energieprijzen, verwarmen steeds meer Gentenaars hun woning verwarmen met petroleum, brandhout of gas.

23 december