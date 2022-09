Nog één week tot nieuwe parkeerregels, maar VOKA legt zich daar niet bij neer: “Werknemerskaarten voor personeel, vijf uur parkeren is niet haalbaar”

Werk je in de Gentse binnenstad met geen parkeergarage in de buurt, weet dan dat er vanaf 1 oktober andere tarieven gelden in de rode, gele en oranje zones. Daar komt ook bij dat het niet meer mogelijk is om langer dan vijf uur op dezelfde plaats te staan. Volgens de Oost-Vlaamse afdeling van VOKA slaken regent het noodkreten van bedrijven in het centrum. “Werknemers die niet vlot kunnen overstappen naar een ander vervoersmiddel, staan vanaf volgende week voor een enorme uitdaging om naar het werk te komen.”

Dat duwt de bedrijven volgens VOKA-topvrouw Hilde Schuddinck naar de rand en dat zou de dynamiek in de stad veranderen. “De stad Gent heeft de mond vol van co-creatie, laten we dat dan ook op dit domein doen”, vervolgt Schuddinck. “De mogelijkheden liggen voor het grijpen, maar dan moeten we ze wel vastnemen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan parkeerkaarten voor werknemers, waarbij de verdeling van 70% duurzame mobiliteit en 30% autoverkeer die de stad vooropstelt, zou kunnen worden nagestreefd.” Een soort ‘werknemerskaart’ kan volgens Schuddinck deel van de oplossing zijn.

“We vragen ons af of werknemers en ondernemers nog een plaats krijgen in het (parkeer)plan van Gent, naast inwoners en bezoekers,” vertelt Leander De Cauter, van marketingbureau Magelaan, dat kantoren heeft aan de Blekersdijk. “Kan er afzonderlijk gekeken worden naar hun behoefte om de stad vlot binnen en buiten te rijden en er te parkeren?”. VOKA vraagt overleg met de stad, volgens de organisatie. “Andere steden bewijzen hoe constructief samenwerken met bedrijven aan een parkeerbeleid goed kan werken. Onder meer Mechelen, Turnhout, Hasselt en Genk tonen dat een duurzame mobiliteit ook hand in hand kan gaan met een bloeiende economie”, klinkt het.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.