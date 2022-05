Nòg een Vooruit in Gent: ook gebouw Bond Moyson op de Vrijdagmarkt krijgt (opnieuw) het opschrift Vooruit

Gent Technisch onderlegde tieners bezoeken Volvo Gent: “Zonder technici valt het land binnen één week stil”

Op woensdagnamiddag 4 mei waren een 20-tal jongeren te gast bij Volvo Car Gent. Ze maakten er kennis met enkele STEM-beroepen in de Gentse autofabriek. Met dit bezoek wil men nieuwsgierige 12- tot 14-jarigen warm maken voor STEM-opleidingen en meer specifiek voor een onderhoudsberoep in de industrie en/of vrijwilligerswerk in de repairsector. Want deze jobs zijn broodnodig, zo leerden we.

