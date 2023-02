Nog een parel: de poort aan het atelier van Wim Delvoye

Het smeedijzeren hek in de Verbroederingstraat 16 spreekt immers ook tot de verbeelding, zo laat lezer Brecht weten. Het is een volledige andere stijl, maar deze poort mag inderdaad ook gezien worden. Logisch ook, achter dit hek ligt Atelier Delvoye, van kunstenaar Wim Delvoye. De poort is dan ook een werk van eigen hand. Delvoye is vooral bekend door zijn getatoeëerd varken en zijn uitwerpselen producerende cloaca, en ook wel door zijn aanslepende juridische procedures rond zijn kasteel in Melle, maar de kunstenaar maakte in 2008 dus ook deze prachtige poort. Alles in het hek verwijst naar de Michelin-gids, met grote vorken, darmen, en zelfs het Michelin-mannetje in het midden. Welke de mooiste poort van Gent is, blijft een kwestie van smaak. Maar zeker is wel dat onze stad op onverwachte plekken verborgen pareltjes heeft.