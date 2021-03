Nog één keer de ster zijn: Paul Couter van Tjens Couter brengt album uit vanop de palliatieve zorgen en nam al afscheid van soulmate Arno

Gent Zoveelste geval van vandalisme bij Gentse scouts­groep De Kariboes: “Er lag kots en hondenkak, het was er echt over”

21 maart Bijna wekelijks wordt er vandalisme gepleegd in de lokalen van de Gentse scoutsgroep De Kariboes. Afgelopen weekend was het weer zover, maar deze keer was het erger dan anders. De deur was ingetrapt, heel wat spullen werden gestolen en er lag kots en hondenkak in de zetel. “Wij moeten ons geld steeds uitgeven aan nieuw materiaal”, klinkt het moedeloos.