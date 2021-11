Nog één avond dansen zonder mondmasker en zonder testen in Gent: “Het zal de laatste keer zijn, want met mondmasker zien we dat niet zitten”

GENTVrijdagnacht kon het nog, dansen zonder mondmasker. Vanaf vandaag zaterdag organiseren discotheken teststraten of moeten ze aan hun gasten vragen een mondkapje te dragen tijdens het headbangen. Veel jongeren gingen dan ook nog op zoek naar een laatste ‘vrije’ avond voor de vierdegolfmaatregelen van start gaan. Wij trokken nog even Gent in.

Er hangt wat in de lucht op vrijdagavond. De terrassen zitten eivol, maar er is nog plaats in de ondergrondse parkings. Een paar vroege drinkers hangen al half op straat op de Vlasmarkt, maar in danscafé Zeppos moet het feestje nog losbarsten. Tegelijk zit de sfeer er in Plansjee, toch eerder waar je de afterparty vindt, al goed in. “We verwachten wel wat volk vanavond”, klinkt het bij de buitenwipper terwijl hij een Covid Safe Check doet.

Covid Safe wat?

Die lange rijen, daar wennen we maar beter aan. Rond middernacht staat de rij aan Charlatan twintig man diep, een kwartiertje later is ze al twee keer zo lang. In de rij staat er volk al stevig ingedronken te scrollen, op zoek naar die Covid Safe App. Die is al stevig ingeburgerd, toch druipt één meisje af. Platte batterij? De securityman wijst naar het bordje boven zijn hoofd. “Covid Safe App + Identiteitskaart.”

Binnen lijkt corona heel even nog niet te bestaan. De rookmachine draait al op volle toeren en hoewel de zaal nog niet vol zit, geven een paar vriendengroepen voor de dj-booth al volle gas. “Vanavond nog gaan, ‘t zal morgen heel wat anders zijn", schreeuwt Vik (20). Of ze ook gaan dansen als het met mondmasker te doen is? “Nee, waarschijnlijk niet. Dat is toch anders.”

Teststraat?

Een groepje vriendinnen heeft aan de andere kant van de zaal postgevat. Sarah (19) komt ook nog één keer feesten. “Het zal de laatste keer zijn voor de komende weken, met mondmasker, dat zie ik echt niet zitten en testen wordt waarschijnlijk duur.” In Gent is daar het laatste woord nog niet over gezegd. De stad lijkt vol voor sneltesten te gaan, er is zelfs sprake van een centraal teststratensysteem zoals in Berlijn. Binnenkort wordt daar een knoop over doorgehakt, maar vannacht wordt er gedanst. Als wij buitenstappen, is de rij nog even lang.

Volledig scherm Vooral op de terrassen was het druk. © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm En de rij, die zal de komende tijd nog wel wat langer worden. © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm Een laatste avond dansen zonder mondmasker in Plansjee © svwg