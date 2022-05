Nog 798 te gaan: eerste van 800 elektrische laadpunten geïnstalleerd: “Belangrijk voor wie geen garage of parkeerplaats heeft”

De elektrische ommekeer lijkt ingezet: steeds meer automerken produceren elektrische wagens, maar niet iedereen kan zomaar voor zijn deur tanken. “Zeker als grootstad is het daarom belangrijk dat we het voortouw nemen. Deze twee laadpunten zijn daar het eerste voorbeeld van”, zegt Filip Watteeuw. “Vlaanderen voorziet allerlei programma’s, maar daar willen we niet altijd op wachten. Hiermee zijn we een voorloper in eigen land.”

Hoe kan je laden?

Praktisch gesproken kan je met elke wagen tanken, ook als je geen abonnement hebt bij TotalEnergies, benadrukt Stefaan Deganck van het energiebedrijf. Zij nemen de installatie van de oplaadpunten op zich en baten die de komende 12 jaar uit. “We zijn er ook van overtuigd dat we met onze prijspunten beter doen dan thuisladen”. Een abonnement is goedkoper, snelladen in de stad kan nog niet. “Behalve op enkele strategische punten”, legt Deganck uit. “We zullen ook aan enkele sportcentra oplaadpunten voorzien, snelladen kan ook aan de snelweg”. Om een idee te geven: afhankelijk van het verbruik van je wagen rekent TotalEnergies zowat 6 euro per 100 kilomter. “Met de huidige benzineprijzen is dat zéér competitief”.

Er komen 800 van deze punten, twee per oplaadpaal, verspreid doorheen de hele stad. Dat lijkt veel, maar voor een grootstad die volledig elektrisch rijdt, moeten er nog meer komen. “We beginnen hier, met de eerste achthonderd, maar uiteraard hebben we daarnaast nog ambities. Het project moet groeien, we verwachten ook niet dat elke paal de hele dag zal gebruikt worden. Vergeet niet: in Amsterdam staan er nu ‘slechts’ 4.000.”. Naast deze laadpalen komen er ook nog 84 exemplaren in parkeergarages van de stad.

Paal volgt vraag

De laadpalen kunnen aangevraagd worden door de buurt. “Volgens het principe ‘paal volgt vraag’. Dat zijn er intussen al heel wat, sinds de bekendmaking van het project hebben al 200 burgers via het portaal een aanvraag ingediend”, klinkt het bij Watteeuw. “Vooral in de dichtbebouwde 19e-eeuwse stadsgordel is de vraag groot, maar is het logistiek ook een uitdaging”. In normale omstandigheden zou er tussen de aanvraag en de plaatsing van een laadpaal 4 tot 6 maanden tijd moeten zitten. In een eerste fase kijkt men vooral naar vragen van burgers, maar ook deelwagenprojecten kunnen bijvoorbeeld een laadpaal aanvragen.

