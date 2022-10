NMBS sleept WoninGent voor de rechter na conflict rond onteigening: “We willen er sociale woningen bouwen”

Gent Deze kringwin­kel verkocht al elektroni­sche toestellen, maar herstelt ze vanaf nu ook

Zit je met een kapotte wasmachine, frigo of mixer? In de kringwinkel in de Getouwstraat kunnen ze je helpen vanaf nu. Je kon er al spullen binnen brengen en kopen, maar vanaf nu kan je ook elektrische toestellen laten herstellen voor een zachte prijs.

13 oktober