"Niveau Gentse Feesten": spoeddiensten slikken meer alcoholintoxicaties in weekend van de bevrijding

Of die extra dag Gentse Feesten er komt of niet, daar wou dit weekend niemand op inzetten. En dus gingen we massaal uit: in de Overpoort, op de Vlasmarkt en overal waar er in Gent te vieren viel. In het UZ Gent viel de schade al met al mee. “Precieze cijfers zijn er niet, maar we kunnen zeker spreken van meer gevallen van alcoholintoxicatie”, zegt Karlien Wouters van het universiteitsziekenhuis. “Het is zeker een verhoging ten opzichte van het coronatijdperk, maar of het meer is dan voor de pandemie, is moeilijk vast te stellen.”