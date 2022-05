Nijpend tekort oplossen: stadspersoneel kan zich in één jaar laten omscholen tot kinderbegeleider

Gent De Kijk van Kurt: “Als alles aanwezig is voor een feest, maar de goede wil ontbreekt”

Na twee jaar coronadroefnis popelt Gent om weer massaal buiten te komen. Zeker nu de zon komt piepen en de temperaturen om een fris pintje vragen, is een hond met een hoed op al genoeg om een menigte te lokken. Als dat pintje kan genuttigd worden met een gezonde lekkernij en er staat een lokaal bandje te spelen, dan spreek je van een volksfeest. In Gent hebben ze voor zulke evenementen speciaal de Stadshal gebouwd. De organisatoren van het Maatjesfestival kregen echter te horen dat ze dit jaar naar hun vergunning kunnen fluiten. Met hun dossier zat het na vier succesvolle edities nochtans snor en er klonken vanuit het stadhuis enkel positieve reacties. Er werden dus Gentse artiesten geboekt, toiletwagens gehuurd en een podium geregeld. En maatjes besteld natuurlijk. Een maand voor het event meldde de Stad Gent dat het Maatjesfestival opeens oneerlijke concurrentie betekent voor Gent Smaakt, de culinaire happening waar de stad mee bepaalt wat er mag geserveerd worden. Bij het Maatjesfestival mag de stad zich naar eigen zeggen niet moeien omdat het daar een inname van het openbaar domein betreft. Het stadsbestuur, dat zich al onwaarschijnlijk bemoeiziek opstelde met haar vijftig procent vegetarische eetkramen tijdens de Gentse Feesten, doet het dus weer. Maatjes zitten nochtans vol met omega 3-vetzuren, die heel goed zijn voor de algemene gezondheid en die van de hersenen in het bijzonder. Schepen van economie Sofie Bracke vindt dat de teleurgestelde organisatoren hun maatjes maar op privéterrein moeten gaan slijten. In Gent zijn betaalbare privéterreinen met de omvang van het Emile Braunplein helaas niet zo dik gezaaid en dus jaagt de schepen het festival de stad uit. De organisatoren hadden haar beter een emmertje maatjes opgestuurd, die zijn zoals ik al zei goed voor de hersenen.

6:45