Nieuwjaarsreceptie onder Stadshal komt terug. Gratis drankjes uit de lege stadskas

Het is nu al bijna 15 jaar traditie. De stad trakteert op duizenden gratis drankjes, van bier tot glühwein, van fruitsap tot warme chocomelk, en alle Gentenaars zijn welkom. In de beginjaren was het Sint-Baafsplein the place to be, ondertussen is de Stadshal al enkele jaren gastheer-van-dienst. Er is een speech van de burgemeester, en er is een speech van Pierke, doorgaans slechts half verstaanbaar wegens in openlucht, en eigenlijk komt niemand voor die speeches. Meer nog, de Gentenaars hebben al lang hun eigen draai gegeven aan die receptie. Straatfeestje? Graag. Maar een half uur aanschuiven voor gratis drank werd al snel vervangen door afspreken met vrienden en zelf drank en apero-hapjes meebrengen. Strijkplanken werden de favoriete partytafels. De voorbije twee jaar hield het coronavirus het organiseren van zelfs een openluchtreceptie tegen. De stad heeft in die twee jaar niks aan het concept gewijzigd, en heeft besloten dat er niet beknibbeld wordt op de receptie die aan de Gentenaars wordt aangeboden, ondanks de zware besparingsinspanningen die moeten gebeuren. Dus: op 15 januari afspraak vanaf 11 uur onder en rond de Stadshal. Breng uw vrienden en uw strijkplank mee, en klink op een 2023, dat beter dan de voorbij drie jaren samen mag worden.