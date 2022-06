Nieuwe wijn- en aperobar aan stadhuis: “Van camembert in de oven tot pikante Koreaanse balletjes”

Edelrot is ooit begonnen als een mobiele wijnbar. Op de Gentse Feesten draaide die zodanig goed, dat Saraï en Stijn besloten om een vaste wijnbar te openen op de Steendam. Van in het begin lag de focus er op natuurwijnen. “Nu kennen de mensen dat goed, maar toen moesten we nog uitleggen wat dat was”, herinnert Stijn zich. “Het was daar heel gezellig, maar klein. In het begin waren we louter een wijnbar, maar we zijn dan ook zelf beginnen importeren. Voor een wijnbar met winkel was het gewoonweg te krap geworden.”

Zo kwamen Saraï en Stijn in de Belfortstraat terecht, in het pand waar koffiebar Huize Colette lang in gezeten heeft. Vanaf morgen kan je hier wijn sippen in plaats van chocomelk – al is Edelrot nu meer dan alleen een wijnbar met winkel. “Met de verhuis hebben we onze focus verbreed”, zegt Saraï. “Nu doen we ook bieren, cider, cocktails en een hoop lekkere hapjes.”

Op de vorige locatie kon je ook al hapjes krijgen, maar in beperkte mate gezien de kleine keuken. In de Belfortstraat is de kaart veel ruimer. Zo kan je kimchi bloemkool, bordje charcuterie, artisjok met pindakaas, camembert in de oven met peer, zonnebloempitten en brood, witte pens of pikante Koreaanse balletjes met kimchi-daikonsalade en meer lekkers delen. “Eenvoudig maar goed”, klinkt het. “Wie een grotere honger wil stillen, kan voor spaghetti met of zonder vlees gaan. “Edelrot is de perfecte plek om te blijven plakken na het werk of het theater. Vanaf het najaar zal je hier ook kunnen lunchen.”

Edelrot, Belfortstraat 6, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zaterdag van 16 tot 1 uur. Op zaterdag vanaf 14 uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.