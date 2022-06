Nieuwe troostplek geopend aan Visserij: “De boom staat symbool voor eenheid, voor hoop”

GENT Leerkrach­ten en schoolper­so­neel staken onder de Stadshal: “De werk- en zorgdruk ligt veel te hoog. We kunnen kinderen nauwelijks doorverwij­zen”

Een veertigtal manifestanten uit het Gentse onderwijs verzamelde op maandagochtend onder de Stadshal om de nationale vakbondsactie kracht bij de te zetten. In Gent, niet in Brussel, zodat de drempel om mee actie te voeren laag genoeg lag. “Meer mensen, meer middelen, onze sector zit in crisis”.

20 juni