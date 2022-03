Nieuwe tentoonstelling brengt duizenden bijen in beeld: “We geven ook tips mee hoe je kan helpen ze in stand te houden”

De expo ‘De Wilde Bijen Parade’ werd vrijdagavond geopend in aanwezigheid van schepen van Jeugd Elke Decruynaere en Marieke van Middelkoop en Laura Surentu die het boek schreven waaruit de tentoonstelling is voort gevloeid. “In ons boek vertellen we over alle bijensoorten, tonen we het belang ervan aan, en geven we ook tips mee hoe we ze in stand kunnen houden. Dat doen we op kindermaat, al hopen we stiekem dat ook ouders en leraren ervan genieten.”