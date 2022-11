Nieuwe tapasbar in hartje Gent: “Gelakte aubergine, traag gegaarde ribbetjes en andere gerechtjes om te delen”

Het verhaal van Petit Comité begint bij de 31-jarige Saskia Hardeman, de schoonzus van Maxim. Zij droomde al jaren van een eigen zaak toen ze een kleine drie jaar geleden Petit Comité begon in De Panne. In een oud café dat Maxim, toen nog vastgoedmakelaar, voor haar had gevonden. Hun vriendinnen Nel en Hanne De Crits, tweelingzussen, zwoegden mee om het pand te verbouwen en weer in te richten.

Saskia werd het gezicht van de tapasbar, maar Hanne en Nel sprongen in waar ze konden. “Ik zat daar elk weekend”, vertelt Maxim. “Op een avond was het zodanig druk dat Saskia vroeg om mee te helpen. De dag erna stond ik daar al terug. Ik heb mijn vastgoedkantoor verkocht en een jaar naast Saskia gewerkt.”

Intussen droomde het ambitieuze viertal van een tweede zaak. “Ik woon in het Gentse en ben zo op dit pand gestoten. Net zoals in De Panne hebben we het met ons vieren eigenhandig verbouwd en ingericht.” Het resultaat mag er meer dan zijn – moest je het niet weten, zou je denken dat een binnenhuisarchitect het klusje heeft geklaard.

Links bij het binnenkomen is een grote, open keuken. “Dat contact tussen de koks en het volk vinden we heel belangrijk”, aldus Maxim. “Het zorgt ook meteen voor een huiselijke sfeer.” Tegen de muur plakt een lange groene bank met gezellige tafels en comfortabele rode stoelen aan. Erboven geven laaghangende lampen een zwoel licht af.

De kaart doornemen zonder te kwijlen, is onmogelijk. Naast cocktails, mocktails, bier, wijn, bubbels, koffie en thee zijn er heerlijke gerechtjes om te delen, zowel zout als zoet. Zo kan je onder andere kiezen voor burrata met kerstomaten, gelakte aubergine met chorizo-kokossaus, groententempura, witte worst met mangochutney, traag gegaarde ribbetjes, camembert in de oven, framboossorbet met wodka, dame blanche, gefrituurde bananen of moelleux. “We brengen wat we zoeken in andere restaurants”, glundert Maxim. “De ene keer is dat simpel, de andere keer specialer, maar het belangrijkste is dat de gerechten goed zijn uitgevoerd. We willen kwaliteit over de hele lijn, zonder chique te doen.”

Democratische prijzen

De meeste gerechtjes staan vast op de kaart, maar de suggesties wisselen regelmatig. “In De Panne is dat ook zo. We hebben heel veel vaste klanten daar en het is fijn voor hen dat ze bij elk bezoek iets nieuws kunnen proeven. In Gent hopen we ook dat klanten om de zoveel weken terugkeren, en dan willen we hen ook iedere keer kunnen verrassen met een nieuwe suggestie.”

Met die vaste klanten in gedachten, zorgt Maxim bewust ook voor betaalbaar aanbod. “We gaan niet mee met die Gentse prijzen, die swingen soms gewoon de pan uit”, zegt hij. “Het kan zijn dat je ergens langskomt en het heel lekker vond, maar pas na zoveel maanden kan terugkomen omdat je eerst moet sparen. Dat is niet de bedoeling bij ons. Die toegankelijkheid is heel belangrijk voor ons.”

Petit Comité, Sluizeken 12, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 18 tot 22.30 uur.

