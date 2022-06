Nieuwe Supportersraad AA Gent moet club en supporters verbinden: “Alle tribunes en verschillende supportersprofielen zijn vertegenwoordigd”

Uit 156 kandidaten werden uiteindelijk 25 supporters voorgedragen. Belangrijke voorwaarde was dat de leden abonnee zijn en geen stadionverbod hebben Daarna werd op basis van een anoniem gemaakte lijst de moeilijke puzzel gelegd. De raad moet namelijk representatief zijn voor alle Buffalo’s. Dat betekent dat alle tribunes en verschillende supportersprofielen moeten vertegenwoordigd zijn. Er is een correcte man/vrouwbalans nagestreefd en er was aandacht voor een brede diversiteit. Supportersclubs die verbonden zijn aan de Supportersfederatie hebben in totaal zes leden in de raad.