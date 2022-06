Nieuwe spoorconnectie in Gentse haven naar Italiaanse Piadena: “Jaarlijks 15.000 containers van weg naar spoor”

GentAls antwoord op de grote vraag van klanten naar slim en groen transport lanceert spoorvrachtoperator Lineas een nieuwe spoorverbinding tussen het Kluizendok in North Sea Port Gent en het Italiaanse Piadena. “Deze extra connectie maakt het mogelijk om per jaar 15.000 vrachtwagenritten extra van de weg te halen”, zegt Lars Redeligx, het commercieel hoofd van Lineas.

De nieuwe treinverbinding opent Piadena als extra toegang tot Italië voor gecombineerd vrachtvervoer en komt bovenop de Gent-Segrate connectie die een jaar geleden werd gelanceerd. De dagelijkse intermodale trein loopt van de Interface Terminal in het Gentse gedeelte van de Vlaams-Nederlandse haven North Sea Port naar de Pesanti terminal in Piadena, gelegen in het midden van de driehoek Milaan, Verona en Bologna, en staat de klanten van Lineas toe om hun containers te transporteren via het spoor in plaats van de weg.

15.000 containers

“Klanten willen vandaag de dag echt hun toeleveringsketen verduurzamen met slim en groen spoortransport, en dit is exact waar we hen bij willen helpen. Bovenop de 70 treinen die we al rijden tussen België en Italië, creëren we nu extra capaciteit voor nog eens 15.000 containers die naar het spoor kunnen verzet worden. Dit is een heel goede zaak voor het klimaat met 9 keer minder CO2-uitstoot ten opzichte van het wegvervoer, en daarmee 9.000 ton CO2 die we elk jaar uit de lucht houden”, zegt Lars Redeligx, Chief Commercial Officer bij Lineas. De nieuwe spoorverbinding is goed voor een investering van 10 miljoen euro.

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Staal en tegels

De nieuwe lijn start met 5 wekelijkse roundtrips en een vullingsgraad die momenteel aan 80 procent zit maar snel opgevuld raakt. De trein zal onder andere chemische stoffen, staal, tegels, huishoudgoederen, bulkgoederen en poeders vervoeren in verschillende types containers.

Lineas is de eerste operator die gebruikmaakt van de Pesanti terminal voor intermodale spoorvracht. Doordat de Segrate terminal sterk bevraagd is en volzet geraakt, komt Piadena (150 kilometer van Milaan) als een welkome tweede toegang tot Italië.

Volledig scherm Een container wordt op een goederentrein aan het Kluizendok geheven. © Yannick De Spiegeleir

“De Gent-Segrate verbinding is heel succesvol gebleken. We transporteerden al bijna 10.000 containers sinds de lancering een jaar geleden. Dat hadden er zelfs 12.000 kunnen zijn indien er meer spoorcapaciteit voorhanden was in België en omliggende landen. Klanten vragen ons om extra capaciteit te creëren op de Noord-Zuid corridor en we geloven dat deze connectie hier perfect op inspeelt: een snelle, betrouwbare en groene spooroplossing recht tot in het hart van een van Italië’s belangrijkste industriële regio’s”, stelt Frank Berweger, Sales Director bij Lineas.

Spoorvracht

The Gent-Piadena connectie is een aanvulling op het spooraanbod dat North Sea Port en Lineas de afgelopen jaren ontwikkelden. Met connecties naar Italië en Zweden houdt de samenwerking momenteel meer dan 30.000 vrachtwagenritten (heen en terug) van de weg rond de haven en ver tot in het Europese hinterland. Daan Schalck, CEO van North Sea Port, licht toe: “We blijven verder bouwen aan dit sterke multimodale verhaal in North Sea Port met een steeds belangrijkere rol voor lage-emissie spoorvracht.”

LEES OOK:

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.